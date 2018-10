Santo André aposta todas as fichas contra o Audax, no Brunão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



Vencer ou vencer. O Santo André não tem alternativa se tiver como meta avançar na Copa Paulista. Depois de derrotas para Red Bull e Mirassol, ambas por 1 a 0, o time recebe o Audax, hoje, às 15h, no Estádio Bruno Daniel, pela terceira rodada e precisa do resultado positivo para ressurgir na classificação do Grupo 5.



Sem pontuar, o Ramalhão vê os adversários se distanciarem. A liderança é do Mirassol, com seis pontos, seguido de perto pelo Red Bull, com quatro – eles se enfrentam segunda-feira, às 10h. Já o Audax tem um ponto. Os dois primeiros colocados avançam às oitavas de final.

Os últimos dias foram de muita conversa no Santo André. Apesar de jovem, o elenco entendeu a importância da partida e a expectativa é que o time parta para cima do Audax. “Jogo decisivo. Para nos mantermos vivos precisamos dos três pontos. Sem dúvida vamos em busca dessa vitória. Sabemos que o adversário é muito forte, que também vem trabalhando e vem para matar ou morrer. Vai ser jogo decidido nos detalhes”, disse o zagueiro PV.



A partida de hoje marcará reencontro. As equipes se enfrentaram amistosamente antes do início da Copa Paulista, em Osasco, e os anfitriões venceram por 1 a 0. De lá para cá, os times mudaram bastante e o Santo André ganhou maturidade e experiência.



Para a partida de hoje, o técnico José Carlos Palhavam tem algumas dúvidas, principalmente no setor ofensivo, que tem deixado a desejar e ainda não marcou nesta segunda fase. Guilherme Garré pode aparecer na vaga de Emerson Silva para aumentar a intensidade da transição entre o meio de campo e o ataque. Outra mudança pode ser a entrada de Natan na vaga de Vinícius Silveira no comando do setor.