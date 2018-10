Kiko tenta acertar mais um impasse de Saulo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



O governo do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB), lançou na quinta-feira a campanha Declaração, que tem como objetivo estimular moradores da cidade a destinarem parte da restituição do IR (Imposto de Renda) a projetos mantidos pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) local. O programa só conseguiu ir para frente porque Kiko teve de solucionar mais um impasse herdado da gestão de Saulo Benevides. A administração anterior deixou de criar conta-corrente e CNPJ próprios para gestão de recursos de doação. Sem esse cuidado, por exemplo, R$ 17,2 mil, que estavam no fundo destinado a projetos voltados às crianças e aos adolescentes, foram para pagamento de fornecedor, que pode configurar desvio de finalidade. O caso é apurado pelo Ministério Público de Ribeirão Pires.

Cavalo de pau

Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência da República, mudou sua rota de campanha de última hora. O petista participaria de ato no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo, entidade que catapultou seu líder político, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A agenda foi confirmada pelo ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho, candidato petista ao governo do Estado. Porém, no fim da tarde, tudo mudou. A coordenação de campanha de Haddad decidiu ir para a Bahia, após trackings internos apontarem avanço do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, na região Nordeste.

Aposta

A direção estadual do PT fez avaliações a respeito da chapa de candidatos a deputado, tanto à Câmara Federal quanto à Assembleia Legislativa. A aposta, pelo menos na corrida estadual, é que o atual deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, de São Bernardo, seja o petista mais bem votado no pleito. Teonilio Barba, Luiz Turco, Ana do Carmo, Vicentinho, José de Filippi Júnior e Oswaldo Dias também estão no radar.

Carreatas

Nos últimos dias de campanha, candidatos a deputado do Grande ABC apostaram em carreata para levar as mensagens ao eleitor das sete cidades. Postulante a deputada federal, Regina Gonçalves (PV), de Diadema, utilizou o expediente para divulgar seu projeto eleitoral. O mesmo fez Admir Ferro (PSB), de São Bernardo, candidato a deputado estadual. “Ao contrário de muitos candidatos por aí, eu tenho uma lista de serviços prestados à população”, disse o socialista.

Irregularidades

Outro movimento que cresceu no Grande ABC foi a instalação de propaganda de candidatos da região em locais irregulares. Choveu material colocado em poste e em placas de sinalização viária, o que pode render multa aplicada pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Atividade

Candidato do PSDB ao governo de São Paulo, João Doria estará em São Bernardo no último dia antes do primeiro turno. Ele caminhará pela Rua Marechal Deodoro, no Centro, ao lado do prefeito Orlando Morando (PSDB), um de seus coordenadores de campanha. A atividade começa às 13h30. Doria, Morando e militantes caminharão até a Praça da Matriz.

Curiosidade

Candidata a deputada federal pelo DC, Marjorye Rudek tem na família uma personagem que fez sucesso nos anos 1980. Ela é filha de ex-dançarina Vera Furacão, dos programas do Bolinha e do Silvio Santos. Como bandeira, ela defende melhorias na Saúde e Educação. “Conheço os dois lados da vida. Fui menina que até os 16 anos tive vida de princesa, estudei nas melhores escolas e frequentei os melhores lugares. Com a morte do meu pai, tive de pagar várias dívidas e fiquei sem nada. Conheço a necessidade.”