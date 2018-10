Maurinho supera a deficiência auditiva

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



Deficiente auditivo e debutando como candidato a deputado federal pelo PT de Mauá, Maurinho Fagundes utiliza intérprete para pedir votos em caminhadas que faz pelas ruas. Segundo o candidato, o partido tem dado suporte específico para sua campanha.



“Quando vou para a rua pedir voto, uma intérprete de sinais me acompanha. Eu abordo as pessoas e a profissional já vai explicando a situação. Num primeiro momento, as pessoas assustam, mas depois entendem”, disse o candidato, que conversou com a equipe do Diário por meio de uma das três intérpretes que o acompanham.



Maurinho discorreu que participa da política desde 1989, quando votou pela primeira vez. Influenciado por seu pai, o candidato passou a participar cada vez mais da política. “Em 1989 foi onde tudo começou. Meu primeiro voto foi no Lula e sempre me identifiquei com o PT”, revelou.



A deficiência auditiva parece não ser um problema para o postulante. Formado em três cursos superiores – Matemática, Pedagogia e Letras e Libras –, Maurinho afirmou que se lançar como candidato a deputado federal é, até o momento, o maior desafio de sua vida. “Comecei a lutar pela comunidade de surdos quando fiz 25 anos. Já falávamos para montar um movimento que atuasse pela nossa causa”, argumentou ele, hoje com 49 anos.



Foi através das redes sociais que Maurinho decidiu se lançar candidato a federal. Em uma comunidade de surdos, o assunto política sempre vinha à tona. Desta vez, decidiu sair de trás da tela do computador e ingressar na política. “A polarização entre os extremos políticos também tem atingido a comunidade de surdos. Há muitas ofensas por lá também. É triste essa situação”, lamentou o petista.



O postulante também comentou ser o único candidato surdo pelo PT e que pretende, caso eleito, atuar para que qualquer portador de deficiência possa ser tratado com dignidade. “ Muitos deficientes relatam dificuldade de ter acesso às leis e às informações oficiais, por exemplo. Gostaria de mudar isso e melhorar essa situação”, pontuou o candidato.



Maurinho vem de família com 24 surdos, sendo que seus três irmãos também apresentam a deficiência.