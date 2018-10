Fizemos oposição forte ao PSDB, diz Barba

Raphael Rocha

06/10/2018



Candidato à reeleição, o deputado estadual Teonilio Barba (PT), de São Bernardo, rebateu as críticas de que a bancada petista na Assembleia fez oposição branda ao governo de Geraldo Alckmin (PSDB).



“Travamos votações, adiamos recesso, neste ano e no ano passado. Os deputados da situação queriam entrar de férias no máximo no dia 20 (de dezembro), fomos entrar de recesso só no dia 28. Tentamos vários pedidos de CPI, conseguimos emplacar a CPI da Merenda, graças ao movimento secundarista, que ocupou a Assembleia. Fiquei lá todos os dias, porque a polícia iria tirar a meninada na porrada. Se isso não é fazer oposição, quero aprender como se faz”, disparou Barba, em resposta à candidata à Assembleia Ana Lídia (PT), que, ao Diário, reclamou da postura dos deputados petistas. “Fizemos oposição. Tenho mais de 800 horas de debate na tribuna da Assembleia. Fiz enfrentamento duro ao PSDB. Foi toda bancada do PT, não só eu.”



Em visita ao Diário, Barba avaliou que o “povo viu que cometeu algum tipo de erro” ao defender o impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016. A prova, segundo ele, desse mea-culpa foi que o eleitor, que antes sequer queria ouvir sobre propostas de candidatos petistas, hoje se mostra aberto.



“Achavam que o PT estava destruído. Teve debate dizendo que (o ex-presidente Luiz Inácio) Lula (da Silva) estava destruído. Depois da lambança que fizeram no País, colocando este governo golpista de Michel Temer (MDB), mancomunado com a Câmara, o povo viu que cometeu algum tipo de erro. Em 2016 foi muito duro disputar eleição. Éramos atacados a toda hora. Em 2018 o clima é outro. Há disputa acirrada, claro, tão acirrada quanto 2014. Temos de combater o acirramento. Disputa tem de ser de ideias”, analisou Barba, declarando que o presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro, tem “origem no facismo e no nazismo”.



Barba acredita na ida do candidato do PT ao governo do Estado, Luiz Marinho, ao segundo turno, mas, caso esse cenário não se concretize, defendeu a possibilidade de diálogo apenas com Márcio França (PSB), atual governador. “Um mentiu ao povo (João Doria, PSDB). O outro (Paulo Skaf, MDB) é do pato amarelo, de retirada de direitos.”