Audrey Wells, roteirista de 'Sob o Sol da Toscana', falece aos 58

05/10/2018 | 22:15



Audrey Wells, que escreveu e dirigiu a comédia romântica Sob o Sol da Toscana (2003), morreu na quinta-feira, 4, aos 58 depois de uma batalha de cinco anos contra um câncer. Seu trabalho mais recente foi o roteiro do filme The Hate U Give, baseado no livro O Ódio Que Você Semeia, de Angie Thomas.

Nascida em San Francisco, ela trabalhou, no início de sua carreira, como DJ numa estação de jazz local antes de migrar para o mundo cinematográfico.

Ela escreveu roteiros de filmes como Feito Cães e Gatos, com Uma Thurman, e Dança Comigo?, como Jennifer Lopez e Richard Gere. Audrey Wells também é responsável pelo roteiro do filme The Hate U Give, uma adaptação do livro de Angie Thomas, sucesso de público e de crítica, sobre o assassinato de um negro por um policial. O filme estreia dia 19.

Well deixa o marido e uma filha. A família pediu que em vez de mandar flores amigos e fãs fizessem doações para organizações respeitadas pela autora, como The Feminist Majority Foundation, American Civil Liberties Union e Planned Parenthood.