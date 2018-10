Dobra número de passageiros que caem nos vãos da CPTM

Daniel Macário

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



Pelo menos 42 passageiros se machucaram ao cair no vão entre o trem e a plataforma de estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) espalhadas pelo Grande ABC no ano passado. O número de acidentes, conforme levantamento obtido pelo Diário junto ao governo do Estado via lei de acesso à informação, mais do que dobrou na comparação com 2016, quando foram contabilizadas 18 ocorrências.

Com espaçamento entre a plataforma e a composição até três vezes maior do que os dez centímetros recomendados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), sete das nove paradas ferroviárias do Grande ABC registraram queda de usuários nos trilhos nos últimos dois anos (confira artes ao lado e abaixo).

A situação mais crítica é a da Estação Prefeito Celso Daniel, no Centro de Santo André – foram registrados 17 casos no ramal no ano passado. Responsável por receber diariamente 55 mil passageiros, o maior volume da região, a parada tem vãos de até 19 centímetros, distância que, segundo usuários, complica a vida em períodos de alto fluxo. “No horário de pico, quando todo mundo empurra, sempre tem alguém que tropeça e só não cai por sorte”, destaca a servente Joselita Lopes da Silva, 49 anos.

O risco de acidentes, porém, também é comum em paradas menos movimentadas, como é o caso de Rio Grande da Serra – recebe por dia 8.800 pessoas. O equipamento registrou, no ano passado, 11 acidentes. Em visita ao local, a equipe do Diário constatou que a distância entre o vão e a plataforma chega a 29 centímetros, índice equivalente a um sapato de numeração 39/40. Além de pessoas com deficiência, idoso reclamam da situação. “Tive um derrame que paralisou meu lado esquerdo. Para entrar no trem, preciso da ajuda dos outros, caso contrário não consigo pular o buraco”, desabafa a dona de casa Ademita Maria Pereira, 58.

Na análise do engenheiro de tráfego Horácio Figueira, o alto índice de quedas nada mais é do que o reflexo dos danos causados pela coexistência de dois serviços em único ramal ferroviário. Com a circulação de trens de carga e de passageiros no mesmo sistema, obras de adequações na plataforma ficam restritas. “Nossas ferrovias não foram pensadas para o transporte de passageiros, mas sim de carga”, critica o especialista, ao explicar as dificuldades de se alterar o ramal nos tempos atuais. “Se você diminui o vão, os comboios de carga não conseguem passar. A CPTM está limitada neste sentido.”

A circulação de trens com ano de fabricação entre 1974 e 1977, da série 2.100, na Linha 10 – Turquesa tem contribuído para esta saturação do sistema. “A saída é a construção do ferroanel, para separar os sistemas, mas ainda este processo não tem avançado”, explica.

OUTRO LADO

Após intensificar as campanhas de orientação e cuidados para o embarque e desembarque, principalmente em estações mais lotadas, a CPTM afirma ter conseguido reduzir em 33% o número de quedas entre janeiro e setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2017, considerando somente as estações do Grande ABC. As ocorrências passaram de 36 para 24.

A companhia diz ainda que, a partir do próximo ano, irá instalar borrachões nas plataformas para reduzir o número de quedas, cenário que tem sido observado nas estações Brás e Luz, onde o sistema já existe. O processo licitatório para implantação do dispositivo está aberto, porém, só irá contemplar a parada Prefeito Celso Daniel, em Santo André, na região. Além dela, estão inseridos no projeto os pontos Tatuapé, São Miguel Paulista, Osasco, Santo Amaro e Barra Funda.