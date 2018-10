Clássicos do Diário há 60 anos: 1958-2018 - Só 345 eleitores em 1903

Quinta-feira, 6 de outubro de 1988 – ano 31, edição 6876

Manchete – Carta inaugura nova fase democrática. Ao promulgar a Constituição, às 15h50 de ontem, o deputado Ulysses Guimarães declarou: “Está encerrado o ciclo autoritário de 1964, iniciando-se uma nova fase de democracia no País”.

“Um dia esperado por longos 20 anos”, escreveu o jornalista Joaquim Alessi, enviado especial do Diário a Brasília.

Grande ABC – Das cinco estradas vicinais da região que receberiam serviços de pavimentação, recuperação e complementação a partir de setembro, apenas uma está em obras, a Estrada São Caetaninho, em Ribeirão Pires.

Secretaria de Transportes do Estado deveria também estar trabalhando em estrada da Terceira Divisão, em Mauá. E nas Estradas Galvão Bueno, Cooperativa e Samuel Aizemberg, em São Bernardo. Todas elas estavam abandonadas e sem sinalização.

Em 6 de outubro de...

1973 – Inaugurada a sede própria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema, na Rua João Basso, esquina com a Rua José Bonifácio. Ali permanece. Ampliado, hoje com o nome genérico do ABC.

n De surpresa, governador Laudo Natel chega a São Bernardo para ver os Jogos Abertos do Interior.

1978 – Inaugurado o Cine-Teatro Martins Pena, em São Bernardo.