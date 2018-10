Ibope/MS: Azambuja tem 50% dos votos válidos e Odilon, 35%

05/10/2018 | 21:01



O atual governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), tem 50% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 5.

Na segunda colocação aparece o candidato Juiz Odilon (PDT), com 35%. Junior Mochi (MDB) vem com 7%; Humberto Amaducci (PT) tem 5%; Marcelo Bluma, 2%; e João Alfredo (PSOL), 1%.

Para calcular os votos válidos, são excluídos da amostra os votos brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos.

Pelo critério dos votos totais, Azambuja tem 44%; Odilon, 31%; Mochi, 6%; Amaducci, 4%; Bluma, 2%; Alfredo, 1%. Brancos e nulos são 5% e indecisos, 7%.

Para o Senado, por votos válidos, Nelsinho Trad (PTB) tem 25%; Zeca do PT (PT), 19%; Moka (MDB), 15%; Delcidio Amaral (PTC), 10%; Soraya Thronicke (PSL), 8%; Marcelo Miglioli (PSDB), 7%; Promotor Sergio Harfouche (PSC), 7%; Mario Fonseca (PCdoB), 2%; Thiago Freitas (PPL), 2%; Gilmar da Cruz (PRB), 2%; Anisio Guató (PSOL), 1%; Betini (PMB), 1%; Beto Figueiró (Podemos), 1%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Morena e tem margem de erro de três pontos porcentuais. O nível de confiança utilizado é de 95%. Foram ouvidos 812 eleitores em 31 municípios do Estado entre 3 e 4 de outubro. O registro no TRE é o MS-08295/2018 e no TSE é o BR-03799/2018.