Ibope/AM: Amazonin tem 35% dOS votos válidos e Wilson Lima, 32%; empate técnico

05/10/2018 | 20:56



O atual governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT), tem 35% das intenções de votos válidos, de acordo com pesquisa Ibope divulgada na noite desta sexta-feira, 5. Considerando-se a margem de erro de três pontos porcentuais, ele está tecnicamente empatado com Wilson Lima (PSC), que tem 32%.

David Almeida (PSB) vem na terceira colocação, com 19%. Omar Aziz (PSD) tem 11%; Lúcia Antony (PCdoB), 3%; Sidney Cabral (PSTU), 1%; e Berg da UGT (PSOL) não pontuou.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio TV do Amazonas LTDA. Foram ouvidos 812 eleitores entre 3 e 4 de outubro. O registro no TRE é o AM-06114/2018 e no TSE, BR-01635/2018. O nível de confiança utilizado é de 95%.