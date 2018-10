Urologistas alertam para consultas na adolescência

Da Redação



06/10/2018 | 07:00



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) está com inscrições abertas para o processo de vestibular do curso de Medicina nos campi São Caetano (Centro) e São Paulo (Bela Vista). O período vai até o dia 5 de novembro e a prova ocorrerá em 24 do mesmo mês, no campus Barcelona (Avenida Goiás, 3.400). A taxa é de R$ 350.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), instituição realizadora do processo seletivo. O curso de Medicina oferece 60 vagas para o campus de São Caetano e 120 vagas para o campus de São Paulo.