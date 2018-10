'A homofobia mata', diz Maisa após descobrir morte de seguidor

05/10/2018 | 20:41



A jovem Maisa Silva usou sua conta no Twitter para expressar indignação ao descobrir que um seguidor havia sido morto vítima de homofobia.

"Acabei de ver o caso de um menino que morreu após sair de uma boate gay em São José dos Campos. Ele me seguia no Instagram. Não sei o que dizer, só queria orar pelo respeito e pelo amor ao nosso mundo. A homofobia mata", escreveu.

A atriz e apresentadora de 16 anos concluiu: "Nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim. Ela mata. Separa pessoas. O ódio e o preconceito caminham juntos. Só não vê quem não quer".

Os seguidores de Maisa responderam os comentários. Um deles se destacou e atraiu a atenção da jovem: "Já fui xingado por ser bissexual. Isso ajudou a minha depressão aumentar, elas não aceitavam o jeito que eu sou. Foi triste, pensava em me matar sempre". A artista respondeu: "Não tem nada de errado com você".

"acabei de ver o caso de um menino que morreu após sair de uma boate gay em sjc. ele me seguia no Instagram :( n sei oq dizer, só queria orar pelo respeito e pelo amor no nosso mundo.

a homofobia mata.

- +a (@maisasilva) 4 de outubro de 2018"

"nunca vi a homossexualidade matar alguém, mas a homofobia sim. ela mata. separa pessoas.

o ódio e o preconceito caminham juntos, só n vê quem não quer...

- +a (@maisasilva) 4 de outubro de 2018"