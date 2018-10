Hospital de Urgência de S.Bernardo entra na fase de acabamento

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



06/10/2018 | 07:00



A obra do Hospital de Urgência de São Bernardo, no Centro, entrou em fase de acabamento, com 63% da obra concluída. A meta da Prefeitura é a de que o equipamento, de 21 mil m², esteja em funcionamento no primeiro trimestre de 2020. Entre atendimento adulto e infantil, o complexo hospitalar, que vai substituir o PS (Pronto-Socorro) Central, terá 250 leitos – 143 a mais do total disponibilizado atualmente.

A unidade de Saúde tem sete andares e será dividida em cinco módulos: cirúrgico, pedagógico, internação, serviços e apoios diagnóstico e terapêutico. Cirurgias de alta complexidade serão encaminhadas ao HC (Hospital de Clínicas). O investimento total no hospital é de R$ 107,9 milhões, sendo que 70% do valor é proveniente de recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O Executivo tem contrapartida 30%.

Na tarde de ontem, o prefeito Orlando Morando (PSDB) e o secretário de Saúde Geraldo Reple vistoriam o andamento da obra e apresentaram modelo de quarto de enfermaria, no quinto andar, que será replicado nos 38 cômodos de internação.

Além de mobiliário e equipamentos modernos, os quartos terão tons de azul claro, que remetem à tranquilidade, e janelas com proteção, que vão do teto ao chão. A ideia é humanizar o atendimento, tirando a sensação de o doente estar ‘preso’ no hospital. “Neste novo complexo, vamos atender o paciente melhor, com mais qualidade. Temos vista para cidade em todos os quartos, iluminação natural e mais ventilação”, ressaltou o chefe do Executivo.

Morando comemora a ampliação de leitos e explica que, embora a obra esteja adiantada, a fase de acabamento é demorada, tendo em vista a complexidade e o cuidado para se instalar as partes elétrica e hidráulica. Além disso, o prefeito disse que o custo do mobiliário não está incluso no investimento total do projeto, que previa somente infraestrutura.

“Estou buscando apoio do governo federal para a fase final de mobiliário. Vamos buscar este investimento e espero que tanto o Estado quanto a União, entrem com esse subsídio.”

O secretário da Pasta, por sua vez, destacou o novo centro cirúrgico. “Vamos desafogar parte dos procedimentos que são realizados no HC e ampliar os atendimentos, com cirurgias de baixa complexidade ou procedimentos de urgência.”

RETOMADA

O projeto é alvo de polêmicas por conta de atraso na licitação. O prefeito Luiz Marinho (PT) – à frente do Paço na época – assinou o contrato para início da construção em 2016. Em janeiro de 2017, quando Morando assumiu o cargo, somente 5% do prédio estava erguido.

Em agosto de 2017, a administração municipal retomou a obra após renegociar contrato com a MPD Engenharia, e prevê a entrega da intervenção para dezembro de 2019.

EMPREGOS

A construção gerou 1.400 empregos no município, sendo que 400 profissionais trabalham diretamente na obra e, outros 1.000, de forma indireta. Conforme a administração, cerca de 1.500 pessoas trabalharão no hospital.