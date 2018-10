Lula pede, em carta escrita à mão, voto em Haddad como presente de aniversário

05/10/2018 | 19:59



Por meio de uma carta escrita à mão, Lula pediu como presente de aniversário que o povo brasileiro vote neste domingo, 7, em Fernando Haddad, candidato do PT à Presidência. O ex-presidente comemora seu nascimento no dia 6, sábado.

Uma fotografia do documento foi publicada no perfil oficial de Lula no Twitter. Haddad compartilhou a postagem em suas redes sociais com uma resposta ao ex-presidente: "Amanhã se completam 73 anos do nascimento do maior líder brasileiro da História".

Luiz Inácio da Silva nasceu em Garanhuns (PE), no dia 27 de outubro, mas foi registrado como tendo nascido em 6 de outubro.

Leia o texto na íntegra:

"Ao meu querido povo brasileiro,

Dia 06 de outubro é meu aniversário oficial. Espero ganhar de presente no dia 07 de outubro o voto do povo brasileiro no Haddad para Presidente. Haddad é 13. Haddad é Lula.

Um grande abraço do Lula

Sem medo de ser feliz"