Felipe Lima vence nos 50m peito em Budapeste e fatura sexto ouro na Copa do Mundo

05/10/2018 | 19:53



O brasileiro Felipe Lima segue brilhando na temporada 2018 da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros). Nesta sexta-feira, ele faturou mais uma medalha de ouro no evento, dessa vez ao vencer a disputa dos 50 metros peito na etapa de Budapeste, na Hungria.

Felipe Lima já havia subido ao pódio do evento na quinta-feira, quando faturou o ouro nos 100m peito, mesmo dia em que Nicholas Santos levou o bronze nos 100m borboleta. Além disso, com a conquista desta sexta-feira, o brasileiro passa a somar seis ouros em quatro etapas da Copa do Mundo.

No evento, Felipe Lima já havia triunfado nos 50m peito em Kazan, Doha e Eindhoven. E agora venceu em Budapeste ao cravar o tempo de 25s88. E ele teve a companhia no pódio do esloveno Peter Stevens, o segundo colocado, e do russo Kirill Prigoda, que ficou na terceira posição.

Etiene Medeiros também participou de uma final nesta sexta-feira, mas não foi ao pódio. A brasileira foi a sexta colocada na disputa dos 100m costas com a marca de 58s01. A australiana Emily Seebohm levou o ouro com 55s81, sendo seguida pela norte-americana Kathleen Baker e pela húngara Katinka Hosszu.

Já Nelson Silva Júnior competiu nos 50m costas, mas não conseguiu se classificar à final, pois fez apenas o 11º melhor tempo das eliminatórias. O evento se encerrará neste sábado em Budapeste.