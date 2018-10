Do Diário do Grande ABC



A crise na economia brasileira é fantasma que assusta e atormenta a população do Brasil sobretudo a partir de 2014, quando Dilma Rousseff foi reeleita presidente em uma disputa acirrada com o tucano Aécio Neves que dividiu o País. Crise que se aprofundou com a guerra política que se estabeleceu na sequência e levou ao impeachment da petista. O mais preocupante é que o tempo passa e a economia não dá sinais de que poderá se recuperar no curto prazo, de modo a permitir a criação de postos de trabalho para absorver os mais de 13 milhões de brasileiros que perderam seus empregos e recolocar o Brasil nos trilhos do desenvolvimento.

Mas não é apenas pelo desemprego que se pode medir a gravidade da crise que assola o País, das grandes cidades aos rincões mais afastados. Exemplo claro de que o brasileiro a cada dia perde capacidade de compra está na edição de hoje deste Diário, e que tem por base pesquisa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado sobre a procura pela rede de restaurante popular Bom Prato, que tem 54 unidades espalhadas por São Paulo, uma delas em Santo André, e cobra R$ 1 pelo almoço.

O levantamento mostra que o programa atrai cada vez mais pessoas da chamada classe média, que procuram serviços mais baratos para cortar gastos, mesmo no caso de estarem empregadas. Afinal, o custo de vida aumenta na mesma medida em que a crise resiste, e os salários não acompanham. Segundo a pesquisa da Pasta estadual responsável pelo Bom Prato, o volume de usuários do serviço com renda de até R$ 2.862 cresceu de 28,6% para 35,9% entre 2016 e 2017. No caso daqueles que ganham até R$ 4.770, saltou de 8,1% para 11,1%.

É preciso encontrar caminhos para tirar o Brasil da crise, e o momento é agora. A população tem chance de ouro neste domingo, quando será realizada a eleição para presidente, governador, senador e deputados estaduais e federais. Todos os eleitos, em maior ou menor grau, terão a responsabilidade de buscar soluções para todas as mazelas deste imenso País. Os eleitores, por sua vez, têm a responsabilidade de avaliar os candidatos e suas propostas com lupa, principalmente aquelas destinadas a promover a retomada do desenvolvimento econômico e social. O Brasil não pode mais perder tempo, sob o risco de perder a chance de virar a página.