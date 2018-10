Legado que nasceu na região

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



08/10/2018 | 07:23



Adelio Sarro nasceu em Andradina, no Interior de São Paulo, mas radicou-se e criou carreira em 1967, na cidade de São Bernardo. Com mais de 45 anos de atuação nas artes plásticas, é responsável por obras que estão presentes por toda região, como as esculturas do bairro Olímpico, em São Caetano, e obras no Teatro Euclides Menato, em Ribeirão Pires, entre outras. Atualmente, o artista mudou-se para a cidade de Vinhedo, local onde acabou de dar mais um passo à frente na profissão com a inauguração do Memorial de Arte Adelio Sarro. “Para mim é gratificante ter o meu espaço, deixar o meu legado para a humanidade”, comenta o artista.

O espaço possui 2.000 m² e foi construído com recursos próprios. A ideia surgiu ainda em 2013, quando Adelio se mudou para a cidade e comprou um terreno. O plano era fazer ali uma oficina para seus trabalhos, mas ganhou outras proporções com o tempo.

A construção começou em 2014, e o local ficou pronto neste ano, sendo aberto para visitação do público no último sábado. Ao todo, são 95 quadros e 25 esculturas das mais diversas fases da carreira do artista, em exposição fixa, entre elas, diversas que foram realizadas no Grande ABC.

Uma de suas mostras que mais se destacam é a chamada Arte Acesso. Nela, Sarro utiliza de técnica mista e materiais como resina, papel, tecido e pó de mármore, a fim de criar um campo visual tátil para deficientes visuais. “Minhas pinturas sempre atingiram a elite, e eu tinha necessidade de fazer a arte para outras camadas sociais. Decidi trabalhar voltado a quem não enxerga. Como já havia esculturas nesse segmento, pensei em fazer diferente e criei as pinturas, as quais o indivíduo cego tem a possibilidade de sentir suas texturas, asperezas e formas”, explica o artista.

No entanto, não são apenas as obras de Sarro que marcam presença no espaço. Para ele, a ideia é a de que o local se torne um espaço cultural múltiplo. “O Memorial tem importância para a divulgação da nossa cultura, não apenas das artes plásticas. Queria dar visibilidade não apenas para o meu trabalho, mas para outros artistas também”, explica. Ao ano, processos de inscrição serão abertos para a avaliação de trabalhos, dos quais oito serão selecionados para serem expostos no local. Além disso, eventos também estão sendo planejados para serem realizados, a fim de contemplar a arte nas mais diversas linguagens, como dança e teatro.

Sarro é reconhecido não só aqui, mas também em outros países. Suas pinturas são, inclusive, constantemente comparadas às de seu maior influenciador na arte, Cândido Portinari. É considerado por muitos um artista global, visto que atua como pintor, desenhista, poeta e muralista.

Além do Memorial próprio e do Grande ABC, Sarro também tem suas obras expostas no Palácio das Nações, da ONU (Organização das Nações Unidas), em Genebra; no Museu Imperial do Japão; no Changjiang Museum, na China. Aqui no Brasil, sua obra de maior destaque são 15 painéis tridimensionais presentes em Aparecida, que representam a Via-Sacra de Jesus.

O Memorial de Arte Adelio Sarro fica na Rua Ursa Maior, 210, em Vinhedo. Visitações acontecem de quarta, quinta e sexta para grupos agendados, e, aos sábados e domingos, aberto ao público, das 10h às 17h. A entrada tem custo de R$ 5 a R$ 10.