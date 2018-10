Bradley Cooper escala próprio cachorro para Nasce Uma Estrela e ganha elogio de protetores de animais

05/10/2018 | 18:10



Bradley Cooper decidiu usar seu próprio cachorro, Charlie, no filme que ele dirigiu, Nasce Uma Estrela e foi elogiado pelo PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, organização não-governamental de proteção aos animais.

A ONG anunciou em seu site oficial, nessa quinta-feira, dia 4, que irá promover um novo prêmio, chamado Prêmio de Compaixão em Filmes. Bradley será o primeiro homenageado, por não usar um cachorro alugado nas cenas do longa. Segundo o PETA, as empresas que alugam animais em Hollywood constantemente são acusadas de maus tratos.

Em nota oficial, a vice-presidente da organização, Lisa Lange, destacou que a atitude de Cooper é um exemplo a ser seguido:

O cachorro feliz e amado de Bradley Cooper rouba a cena - e os corações dos telespectadores - neste filme, pois é claro o quanto ele ama estar com seu pai da vida real. O PETA testemunhou tanto abuso e negligência a cachorros, dentro e fora dos sets, e esperamos que a adorável atitude de Cooper abra um precedente a ser seguido por toda Hollywood.

Bradley nomeou Charlie com o mesmo nome de seu pai, e disse para a revista People durante a pré-estreia do filme em Los Angeles que gostaria que o cachorro fizesse parte da história entre Jackson e Ally, seu personagem e o de Lady Gaga no filme. O ator ainda brinca sobre o novo status de celebridade de seu animalzinho:

- Ele tem um agente. Eu não falo muito mais com ele ultimamente. Ele não retorna as minhas ligações. Sempre anda para longe de mim, a menos que eu tenha comida.

Charlie, o cachorro, está em seu primeiro longa e já tem seu nome nos créditos finais do filme e até uma página dedicada a ele no IMDB, site que conta com dados sobre personalidades de Hollywood.

Nasce Uma Estrela tem previsão de estreia para 11 de outubro nos cinemas brasileiros. O filme conta com Lady Gaga e Bradley Cooper, que além de atuar, também dirigiu e roteirizou o filme.