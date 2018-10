Weverton vê Palmeiras protagonista e pede concentração para clássico

05/10/2018 | 17:16



Líder do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Libertadores, o Palmeiras vem fazendo jus à expectativa criada em relação a um dos elencos mais badalados do País. O próprio goleiro Weverton reconheceu o papel de protagonista da equipe atualmente, mas cobrou concentração para o clássico contra o São Paulo, neste sábado, às 18h, no Morumbi.

"Não dá para esconder que o Palmeiras vive um grande momento e é protagonista nas competições que está disputando. Agora é a hora em que as coisas afunilarão. Temos de manter a concentração, mas saber que temos concorrentes de alto nível e que também têm condições de alcançar o objetivo. Mas estamos na briga, lutando de igual para igual com todos. O que definirá é a concentração, um algo a mais, e isso estamos fazendo", analisou o arqueiro palmeirense, em entrevista coletiva concedida nesta sexta à tarde, na Academia de Futebol.

Apenas um ponto separa os rivais na tabela do Brasileirão, por isso, Weverton prevê um duelo equilibrado: "A gente sabe que será difícil, mas será difícil para os dois lados. Temos de estar concentrados e preparados para fazermos um bom jogo e conquistar o resultado".

O tabu palmeirense de 16 anos sem vencer o rival no Morumbi, garante o goleiro, não abala a confiança para o jogo decisivo deste sábado. "Não nos incomoda. Nos preparamos a cada jogo para procurar vencer. A questão de tabu, a gente não leva em consideração. Os números ficam mais para vocês, jornalistas, que é o trabalho de vocês analisar números, e o torcedor também gosta disso. Nós, jogadores, encaramos como decisão como o jogo pede, independente de números. Quando passa muito tempo sem vencer a chance é de quebrar o tabu", comentou.