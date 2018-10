Amy Schumer e Emily Ratajkowski são detidas em protesto nos Estados Unidos

05/10/2018 | 17:11



Amy Schumer e Emily Ratajkowski foram detidas em Washington, capital dos Estados Unidos, na quinta-feira, dia 4.

Junto com mais cerca de 300 pessoas, as duas participavam de um protesto na frente do Senado, um dia antes da votação que pode confirmar Brett Kavanaugh à frente da Suprema Corte do país.

Indicado pelo presidente, Donald Trump, para o cargo, Kavanaugh foi acusado de assédio e má conduta sexual por três mulheres.

Emily contou sobre o que aconteceu, nas redes sociais:

Hoje fui presa protestando contra a indicação à Suprema Corte de Kavanaugh, um homem que foi acusado por várias mulheres de agressão sexual. Homens que machucam mulheres não podem mais ser colocados em posições de poder.

Em vídeos televisionados, é possível ver Amy dizendo:

Não importa como isso termine, eles não podem nos manter submissas. Vamos vencer! Um voto para Kavanaugh é dizendo que as mulheres não importam.

Emily levou um cartaz que dizia:

Respeite a existência feminina ou espere nossa resistência.

Como já voltaram a postar no Instagram, a detenção parece ter sido momentânea, mas elas continuam comentando a polêmica sobre o político nas redes sociais.