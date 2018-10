Glória Menezes homenageia Tarcísio Meira por seu aniversário

05/10/2018 | 16:59



Nesta sexta-feira, 5, Tarcísio Meira completa 83 anos de vida. Sua mulher, Glória Menezes, fez uma publicação em seu Instagram homenageando o marido.

"Sabe, meu amor, sou muito grata por ter encontrado em você esta verdadeira fonte de virtudes. No dia do seu aniversário, eu me sinto na obrigação de te dizer, mais uma vez, o quanto é importante para mim e o quanto eu fico feliz por vê-lo saudável, forte e sempre esperançoso", escreveu a atriz na legenda.

Nos comentários, muitos seguidores elogiaram o casal e desejaram felicidades ao aniversariante. Glória e Tarcísio estão juntos há 55 anos.