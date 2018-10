Moraes: Constituição não é perfeita e nunca será porque foi feita pelos homens

05/10/2018 | 16:56



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, afirmou que a "Constituição não é perfeita e nunca será, porque foi feita pelos homens". Trata-se de resposta à proposta de candidatos à Presidência da República, de revisão da carta magna de 1988. Segundo o ministro, há um "pessimismo" com a Constituição, que "fez muito mais pelo País do que os seus erros".

Ainda que a Constituição não seja perfeita, argumentou o ministro, o País vive "o maior período de estabilidade democrática da República". "Qual democracia sobreviveu a dois impeachments? No Brasil, independentemente dos partidos, todos jogaram dentro das regras (na decisão de afastamento dos presidentes)", afirmou Moraes, ao participar do evento '30 anos de Constituição: democracia, instituições e realidade', promovido pela FGV-Rio.

Em seguida, o ministro do STF afirmou que o País vive um momento de crise política, econômica e ética, mas que "ninguém duvidou que as eleições aconteceriam". Em sua opinião, "a estabilidade democrática está sendo construída e reforçada ano a ano. Isso se deve muito ao legislador constituinte de 1988".

Ao tratar do período em que os militares estiveram no poder, de 1964 a 1985, durante o evento, o ministro do STF usou o termo "golpe de 1964", contrariando fala do presidente da Casa, o ministro Dias Toffoli, de que não houve um golpe, mas um movimento de 1964. A opinião de Moraes é que esse período histórico brasileiro foi marcado pelo enfraquecimento do STF, que ganhou força com a Constituição de 1988, em sua opinião.