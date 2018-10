Notícia na imprensa estrangeira, Bolsonaro divulga mensagem em inglês no Twitter

05/10/2018 | 16:52



O candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL) divulgou nesta sexta-feira, 5, uma mensagem em inglês em seu perfil no Twitter. A mensagem escrita diz ser hora de "pôr fim ao sistema falido que assombra o Brasil".

"O momento para mudança chegou. Agora, nosso valor será medido pelo nosso caráter e não pela nossa cor, sexo ou crença. Vamos governar pelo exemplo, nos espelhar em grandes nações e nos livrar das amarras ideológicas. Nós devemos pôr fim ao sistema falido que impera há décadas no Brasil. É chegada a hora", diz a mensagem traduzida.

Com a aproximação do primeiro turno das eleições no Brasil, Bolsonaro foi tema de muitas reportagens no exterior, a maioria apontando "passado corporativista", "verve autoritária" e atitude de "desrespeito aos direitos humanos" do líder isolado das pesquisas. "Se ele ganhar, pode colocar a própria sobrevivência da democracia no maior país da América Latina em risco", diz o texto da revista britânica Economist, que estampou o deputado na capa da edição da semana de 20 de setembro.