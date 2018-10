Pinacoteca terá cursos a partir do dia 17

Caroline Manchini/Especial para o Diário



08/10/2018 | 07:36



A Pinacoteca de São Bernardo abriu as inscrições para cursos de Fotografia de Palco, Crochê Urbano e Questões Fundamentais da Pintura, que terão início no dia 17. Elas são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail educativo.pinacoteca@saobernardo.sp.gov.br. Na mensagem o interessado deverá colocar nome completo, endereço, RG, telefone e uma carta de interesse.

A primeira opção, ministrada pelo fotógrafo Marco Aurélio Olímpio, especialista com mais de 30 anos de experiência, orientará amadores, estudantes de fotografia e profissionais da área – público-alvo do curso – sobre o uso correto dos equipamentos e lentes, além de ensinar sobre posicionamento de câmera e iluminação. A oficina, composta de aulas teóricas e práticas, com duração de três horas cada, será realizada nos dias 17, às 19h, 20, às 19h, e 24, às 19h. São 20 vagas disponíveis para pessoas maiores de 16 anos e que tenham o próprio equipamento, com possibilidade de ajuste em modo manual.

O workshop Crochê Urbano, que será realizado dia 27, das 14h às 18h, fica por conta das tecedeiras Gaby Braun, Marcia Torcatto, Patricia Santos e Solange Rossignoli. Elas vão ensinar sobre a confecção do crochê, além de realizar intervenção urbana no Jardim de Esculturas da própria Pinacoteca. Todo o material utilizado durante a aula será gratuito.

Aos interessados na última opção, o curso será lecionado nos dias 20 e 27 deste mês e 10 e 24 de novembro, aos sábados, das 10h às 13h, pelo cubano J. Pavel. Ele abordará as questões da pintura como aplicação de tinta, volume, transparência, luminosidade, representação, valor tonal e planos. Todas as oficinas têm certificação.