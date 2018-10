Fundação ‘resgata’ mostra feita em 2015

Daniela Pegoraro/Especial para o Diário



08/10/2018 | 07:35



De modo a integrar o calendário de programação de comemoração aos 50 anos da Fundação das Artes de São Caetano, completos este ano, o espaço recentemente ‘resgatou’ a exposição Mensagem de Náufrago, instalação feita no espaço em 2015 e refeita agora de forma comemorativa. A mostra é composta por diversos artistas, que utilizaram de pequeno frasco transparente para livremente se expressarem por meio deles.

“Escolhi algumas das exposições que foram feitas anteriormente aqui na escola, e estou organizando uma retrospectiva daquelas em que houve ação coletiva”, explica o curador da mostra, Valdo Rechelo, que trabalha no local há mais de 25 anos.

De acordo com Rechelo, a escolha de resgatar essa mostra, em especial, é justamente, “por ter mobilizado muitos artistas”. Ao todo são 960 frascos trabalhados por alunos da escola, ex-alunos, jovens artistas e professores. As obras foram organizadas lado a lado, em linha horizontal, a qual se estende por toda a parede. “A ideia é de que a linha faça menção ao horizonte, que divide o mar do céu, onde figurativamente boiariam as mensagens dos náufrago”, explica o curador.

A maior parte dos trabalhos realizados para a mostra original foi mantidas, mas existem ainda inéditos, produzidos por atuais alunos que quiseram participar da exposição. “Muitos artistas deixaram aqui na Fundação os antigos frascos, então ficou no nosso acervo. Outros haviam levado embora, mas decidiram doar para a atual montagem”, explica Rechelo.

A mostra está disponível para visitação gratuita no próprio prédio da Fundação das Artes (Rua Visconde de Inhaúma, 730) até 4 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 17h. Gratuita.