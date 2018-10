Orlando Bloom escreve texto emocionante para sua avó, de 98 anos

05/10/2018 | 16:11



Orlando Bloom usou sua conta no Instagram nesta sexta-feira, dia 5, para publicar uma homenagem fofa à avó, de 98 anos de idade, Dorrie. O astro de Senhor dos Anéis postou fotos fofas ao lado da senhora, junto com uma legenda emocionante.

Aprecie as memórias e momentos, celebre e respeite a vida. Todos nós sorrimos, vivemos, rimos e abraçamos uma avó, mãe, irmã, tia, esposa, namorada, filha, amiga, um recém-nascido. Nós crescemos, ficamos doentes e morremos. Disso nós sabemos, então ame e dê amor... 98 anos e estou tão agradecido por ser parte desses momentos e às vezes fico acordado refletindo e sabendo que ela também morrerá em breve, talvez antes de eu acordar. Eu rezo, sorrio, derramo uma lágrima ou duas pelas lembranças do almoço de domingo com pudim de Yorkshire (ela faz o melhor), batatas assadas, feijão, pudim, além de passeios no campo e ao longo dos canais e de seus cardigãs. O amor e a história. Sou muito agradecido pela minha avó Dorrie, eu te amo.

Os fãs de emocionaram nas redes sociais, deixando diversas mensagens para o ator e compartilhando suas próprias experiências também. Uma seguidora comentou:

Preciosas memórias... Deus abençoe sua avó e seu maravilhoso neto.

Orlando Bloom ficou em evidência recentemente por reatar seu namoro com Katy Perry. Como você viu aqui no ESTRELANDO, veículos estão até mesmo dizendo que os dois planejam se casar em breve!