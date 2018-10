Heidi Klum é clicada fazendo compras para sua famosa festa de Halloween

05/10/2018 | 16:11



Há 27 dias da data oficial do Halloween, a modelo Heidi Klum foi clicada fazendo compras para sua famosa festa. Com muitos itens assustadores - e uns fofos - no carrinho, ela esteve em uma loja na Califórnia.

Com direito até a tiara de gatinhos, ela apareceu empurrando itens de decoração, como caveiras, balões e um Jack de O Estranho Mundo de Jack, em um carrinho.

Em 2017, ela se fantasiou de lobisomem. Qual será a escolha deste ano?