Aos oito meses de gestação, Isis Valverde posa topless

05/10/2018 | 16:11



Não é novidade que algumas famosas já tiraram a roupa em nome do trabalho ou para se sentirem mais à vontade. Grávida de oito meses, Isis Valverde posou apenas com as mãos cobrindo os seios e postou a imagem em seu Instagram.

Mas a bela imagem tem um motivo especial: a atriz, que está à espera de Rael, seu primeiro filho com André Resende, participa da campanha de conscientização de prevenção do câncer de mama, a Outubro Rosa.

Na legenda, ela escreveu:

Prevenir é um ato de amor! Se toque, faça exames clínicos e mamografia. Detectando precocemente o câncer de mama você terá maiores chances de cura. Perdi um grande amor para esta doença devastadora e hoje sou uma das muitas que celebram o outubro ROSA. Se cuide, se ame, fique atenta!.