Imagens que conversam

Caroline Manchini/Especial para o Diário



06/10/2018 | 07:13



Despertar estranhamento e apresentar ao público as diversas linguagens das artes visuais são os objetivos da exposição Ela, As Imagens, que ficará no Salão Principal da Pinacoteca de São Bernardo (Rua Kara, 105) até o dia 1° de novembro. A visitação, de terça a sábado, das 9h às 18h, tem entrada gratuita.

Com curadoria de Rubens Pontes, artistas paulistanos de diferentes gerações propõem, por meio de 25 obras – entre elas desenhos, pinturas, objetos, fotografias, vídeos, projeções, intervenções, lambe-lambe e estêncil –, a leitura livre e aberta de seus trabalhos, ampliando a forma de percepção de quem observa.

“A ideia é que o público caminhe pelo espaço e identifique que as obras se infiltram umas nas outras. Nesse percurso a pessoa constrói e reconstrói constantemente as imagens”, explica Pontes. “Nesta mostra os artistas tentam dar conta de pequeno recorte do que é a multiplicidade imagética da atualidade”, acrescenta.

Entre os convidados estão Antônio Gama, que trabalha especificamente com o autorretrato; Beth Barone, que explora a subjetividade e cria suas obras a partir das próprias experiências, pensamentos e emoções; Eduardo Fragata, que apresenta fotografias de antigos objetos e Willian Pimentel; conhecido por dominar a técnica do estêncil, na qual retrata a arte urbana.

Além de Rodrigo Ferrarezi, representando paisagens que ilustram a substância humana e Roberta Dabdab, artista dedicada ao estudo de novos modos e significados da construção da imagem digital. Também estão na exposição obras de Cláudia Guimarães, Elias Muradi e do próprio curador.

“Eles apresentam trabalhos que ampliam o modo de vermos, percebermos e estarmos, diante de uma complexa produção em relação aos discursos da atualidade”, esclarece Pontes.



