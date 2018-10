Bandas Questions, Falange e Inherence se apresentam em Santo André

Rafael dos Santos



05/10/2018 | 15:36



Tradicional banda de hardcore Questions, formada por Pablo Menna (Guitarra), Edu Andrade (Vocais), Helio Suzuki (Baixo) e Duz Akira (Bateria) em fevereiro de 2000 em São Paulo, está finalizando as gravações de seu sexto disco. Para deixar o público na vontade de escutar a nova paulada toca amanhã (06) no Pub 74Club (Rua Itobí, 325), em Santo André.

Outras atrações completam a noite de muito som pesado. A primeira é o grupo andreense de thrash metal Falange que está com nova formação, Van Miotto (Guitarra), Luciano Piagentini (Voz), Marcelo Coletti (Baixo) e Diego Henrique (Bateria) e, para completar a noite, a banda paulistana Inherence, que traz influências do hardcore norte americano como Hatebreed e do metal extremo do Aborted. As apresentações começam a partir das 19h. A entrada custa R$ 20. No local.