Silvia Abravanel nega que tenha sido punida pelo pai por atrasos: Meu sucesso incomoda

05/10/2018 | 15:11



Em entrevista ao TV Fama que foi ao ar na noite de quinta-feira, dia 4, Silvia Abravanel foi perguntada sobre supostas acusações de que ela estaria chegando muito atrasada para apresentar o programa Bom Dia & Cia, e tratando mal os funcionários de seu pai, Silvio Santos, que trabalham com ela no SBT. As atitudes dela teriam feito com que ele a punisse com uma hora a menos de programa:

Não, não foi, inclusive estive com meu pai anteontem no meu camarim, entendeu? Ele disse: olha, sem você a audiência baixou, então você é imprescindível no programa.

Silvia ficou fora do ar alguns dias, alegando estar de férias, supostamente também como punição - mas, segundo ela, os boatos surgiram porque o sucesso dela incomoda:

É maldade de alguém que quis fazer algum tipo de fofoca. Inclusive queria até desfazer esse mal entendido, as pessoas estão falando mal de mim, eu não estou nem aí, eu me garanto, eu sei quão boa eu sou, o meu sucesso está incomodando. Alguém está fazendo essa maldade, querendo inventar coisas que não existem.

E continuou, explicando porque o programa cedeu uma hora ao jornalístico da manhã:

Lá dentro, as pessoas tem que entender, eu não sou filha dele, eu sou funcionária, e as pessoas não entendem a maturidade de um dono de emissora. Ele visa números, ou seja, ibope. O foco agora é o jornalismo, então o que ele fez? Aumentou o horário do jornalismo, para ganhar mais ibope e para meu programa ficar mais tarde, também aumentando meu ibope.

A repórter perguntou se o fato de ela ser a única apresentadora infantil contava para esse complô contra Silvia:

Tenho certeza disso. (...) O que eu posso fazer se estou fazendo sucesso? (...) Eu incomodo, você incomoda, nós incomodamos, então um beijinho para vocês.

E mais, a filha de Silvio, que teve o marido preso no final do ano passado, revelou que ganhou um aumento após reclamar de seu salário no programa do pai, em novembro de 2017:

Ele como patrão é incrível, ele como pai já é mar. Aquele dia que eu falei do meu salário ele foi lá e fez um ajustezinho, então obrigada viu, paitrão!