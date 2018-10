Internautas resgatam likes e comentários de Anitta em cliques de James Rodríguez e suspeitam de affair

05/10/2018 | 15:11



Anitta não é nada boba! Os internautas encontraram likes e comentários da cantora em cliques do jogador colombiano James Rodríguez, um dos maiores galãs das Copas de 2014 e 2018, e já começaram a apontar que talvez tenha algo a mais aí. Na terça-feira, dia 4, o assunto foi muito comentado nas redes sociais.

Em um clique de 26 de setembro, quando Anitta já estava separada, por exemplo, James aparecia com uma raquete de tênis de mesa, perguntando: Hay alguien que me pueda ganar? em português algo como: Há alguém que possa ganhar? e ela logo comentou: Yo!

Logo após os comentários dela, os fãs brasileiros começaram a comentar:

Inveja eu tenho é da Anitta que está pegando o James Rodríguez.

Super shippo os dois, daria um casalzão da p****! Anitta RAINHA.

Hahahahahaha minha anira em ação.

Teve quem também não gostou:

Deixa meu James em paz, Anitta!

Seja menos, Anitta.

James foi casado com a jogadora de vôlei Daniela Ospina - com quem tem uma filha, Salomé, de cinco anos de idade - de 2011 a 2017. Após o anúncio do divórcio, no entanto, eles foram vistos juntos várias vezes, alimentando rumores de que estavam dando uma nova chance ao relacionamento.

Já Anitta se separou do empresário Thiago Magalhães em setembro, após menos de um ano de união.