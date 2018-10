Ecorodovias diz que vai garantir direitos sobre concessões no Paraná

05/10/2018 | 14:38



A Ecorodovias afirma que suas controladas - Ecovia Caminho do Mar e Ecocataratas - ajuizarão medidas cabíveis para defesa, em resposta à decisão do governo do Paraná que declarou intervenção sobre os contratos de concessão nº 073/97 e 076/97, com decretos publicados na noite de quinta-feira, 4, no Diário Oficial estadual (nº 11.241/18 e nº 11.244/18).

"As intervenções decretadas terão prazo de duração inicial limitado a 180 dias e entram em vigor na data de sua publicação", acrescentou a empresa no fato relevante.

A CCR, que sofreu a mesma intervenção, seguiu linha semelhante, afirmando que também adotará medidas necessárias à defesa de seus interesses e direitos contratualmente assegurados em caso de intervenção do Estado do Paraná na RodoNorte - Concessionária de Rodovias Integradas. A intervenção foi declarada pelo governo estadual após análise dos fatos apurados a Operação Integração II, uma das fases da Lava Jato.