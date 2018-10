Governadora do PR põe coronéis em concessionárias investigadas na Lava Jato

05/10/2018 | 14:37



Coronéis da reserva da Polícia Militar do Paraná assumiram o comando das seis empresas que detêm as concessões de rodovias no Estado, suspeitas de envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro alvo da Operação Lava Jato. A dois dias das eleições a governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP) assinou um decreto de intervenção administrativa nas concessionárias e nomeou militares para conduzir os contratos.

O governo informou que a intervenção foi recomendada pela Controladoria-Geral do Estado e pela Procuradoria-Geral do Estado, após análise dos documentos e fatos apurados pela Lava Jato, na Operação Integração.

Polícia Federal e Ministério Público Federal apuram corrupção nos contratos e sobrepreço nos pedágios do Estado.

O controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Moura, classificou de "estarrecedores" os dados descobertos na Lava Jato, afirmou em entrevista à imprensa na quinta-feira, 4.

Segundo ele, existe um ambiente "de falta de controle absoluta" e "propício para implantação da corrupção estruturada".

À partir desta sexta-feira, 5, seis militares reformados assumiram as seis concessionárias.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Abelardo Lupion, explicou que as intervenções servirão para facilitar o acesso de autoridades aos documentos das empresas e contribuir para as investigações.

O decreto estabelece que o interventor deve determinar e fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais, impedir atos de desconformidade, assegurar a disponibilidade de informações às autoridades, entre outras coisas.

A intervenção nas concessionárias vale por 180 dias, com possibilidade de prorrogação.