Alckmin minimiza ausência de Doria em caminhada com lideranças em SP

05/10/2018 | 14:13



O candidato à Presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, minimizou a ausência do ex-prefeito de São Paulo João Doria, seu afilhado político, na caminhada que fez com lideranças na capital paulista nesta sexta-feira, 5.

Questionado sobre o comportamento de Doria, que da sinais cada vez mais explícitos de que pode apoiar Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno, Alckmin reiterou te certeza de que ele passará para a próxima fase.

"E a campanha do Doria está aqui, na figura do Rodrigo Garcia (vice na chapa de Doria). Nossos aliados estão aqui na figura do Gilberto Kassab (presidente do PSD)", emendou o tucano.

O ex-governador andou no calçadão entre o Teatro Municipal e a Praça da República, no centro da capital paulista. Entre as bandeiras que a militância carregava durante o ato, estava a de Doria. Segundo sua assessoria, o ex-prefeito não conseguiu decolar de Sorocaba a tempo para participar do ato.

Alckmin voltou a se dizer contra uma Constituinte como a proposta pelo candidato do PT, Fernando Haddad. "Perderíamos muito tempo. O Brasil precisa de 3 ou 4 mudanças constitucionais que podem ser feitas no começo do ano que bem", disse.