Gisele Bündchen conta como foi seu primeiro encontro com Tom Brady: - Me apaixonei na hora

05/10/2018 | 13:11



Gisele Bündchen marcou presença no The Tonight Show na última quinta-feira, dia 4, para conversar com Jimmy Fallon! Durante entrevista, a modelo contou algumas curiosidades sobre seu relacionamento com Tom Brady, com quem está casada desde 2009. Por exemplo, ela relatou que suas irmãs adoram jogar queimada com o jogador de futebol americano - e que eles todos são muito competitivos!

Além disso, revelou uma curiosidade bem fofa ao falar sobre o seu primeiro encontro com Tom. Ao apresentador, ela começou contando o seguinte:

- Foi um encontro às cegas! É uma história engraçada, porque por algum motivo todo mundo achou que precisava encontrar um namorado para mim, então na verdade era o meu terceiro encontro às cegas. Os outros dois foram jantares e eu estava presa por uma hora e meia pensando: Quando eu vou conseguir sair? Cadê a minha comida?

Em seguida, ela relata:

- O terceiro encontro foi com Tom e eu pensei: É isso, eu não vou mais em encontros às cegas. E eu pensei que a gente podia se encontrar para tomar um drink, porque um drink pode ser três minutos ou duas horas. E quando eu vi aqueles olhos bondosos eu literalmente me apaixonei na hora. Eu fiquei, tipo, O que? Ele era muito doce.

Por fim, ainda explicou qual foi sua motivação para explicar um livro, que está dando o que falar:

- Eu comecei a escrever cartas para pessoas que eu não conhecia e a resposta que eu tive deles é que isso tinha ajudado! Uma pessoa estava sofrendo bullying, daí começaram um programa na escola anti-bullying, uma pessoa estava sofrendo ansiedade e as dicas que eu dei ajudaram ela, então eu pensei que, se fizesse uma carta aberta para falar sobre desafios que eu enfrento e coisas que me ajudaram, eu vou ser capaz de ajudar mais pessoas.