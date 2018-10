Christina Aguilera revela ter se sentindo deixada de lado pela mídia após beijo com Britney Spears e Madonna

05/10/2018 | 13:11



Parece que Christina Aguilera ainda não superou um episódio super antigo em sua carreira. Em 2003, a cantora, junto de Britney Spears e Madonna, tomou conta do palco do MTV VMA não só pela icônica apresentação de Like a Virgin, mas também por conta do beijo que trocou com a rainha do pop.

Mas, pelo visto, tal acontecimento ainda assombra Aguilera pois, em entrevista, ela deixou claro que se sentiu deixada de lado pela mídia na época. O porquê disso? Bom, o que aconteceu é que no momento em que Madonna se voltou para beijar Christina, a câmera da MTV focou em Justin Timberlake, ex-namorado de Britney Spears.

Durante a entrevista com Andy Cohen, Christina revelou o que sentiu quando tudo aconteceu:

- Foi estranho, e você sabe por que eles cortaram essa parte? Eles cortaram para poder pegar a reação de Justin [Timberlake], explica a cantora, dando ênfase ao fato de que Britney e Justin já não estavam mais juntos na época.

- Eu não acho que as pessoas se deram conta de que, na verdade, Madonna beijou vocês duas naquele dia, falou o entrevistador.

- Sim, porque eu vi o jornal no dia seguinte e eu fiquei: Oh, acho que eu fiquei de fora dessa.

Mas, não é apenas sobre sua reação ao MTV VMA 2003 que a internet está falando quando pensamos em Christina Aguilera. Recentemente, a cantora vem sendo alvo de críticas por estar cobrando cerca de 20 reais a mais nas versões plus size de camisetas que estão sendo vendidas em seus shows.

Segundo o site Hollywood Life, houve tentativas de entrar em contato com os assessores pessoais da celebridade para pedir explicações sobre a diferença no valor dos produtos, porém, até o momento eles não responderam aos questionamentos. Ixi!