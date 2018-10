2 dos 9 grupos do IPCA têm deflação em setembro: Vestuário e Comunicação

05/10/2018 | 12:38



As famílias brasileiras gastaram menos com Vestuário (-0,02%) e Comunicação (-0,07%) em setembro, os únicos dois entre nove grupos de despesas com deflação no mês. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Responsáveis por uma fatia de aproximadamente 43% do IPCA, os grupos Alimentação e Bebidas e Transportes saíram de recuos de preços de 0,34% e 1,22%, respectivamente, em agosto, para altas de 0,10% e 1,69% em setembro.

A valorização do dólar ante o real explica algumas das pressões sobre os dois grupos, como os aumentos na gasolina e em derivados de trigo.

"O pão francês subiu, pode ter tido influência do câmbio por causa do trigo, que a gente importa", afirmou Fernando Gonçalves, gerente na Coordenação de Índices de Preços do IBGE.

Os demais grupos com altas de preços em setembro foram Habitação (0,37%), Artigos de residência (0,11%), Saúde e cuidados pessoais (0,28%), Despesas pessoais (0,38%) e Educação (0,24%).