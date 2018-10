Ator de Barrados no Baile denuncia ameaças de morte na escola das filhas

05/10/2018 | 12:16



Ian Ziering, muito conhecido por seu papel como Steve Sanders em Barrados no Baile, está focado em um problema envolvendo suas filhas Penna Mae, de cinco anos de idade, e Mia Loren, de sete. Segundo informações da CBS Los Angeles, a escola em que elas estudam está tendo problemas com uma criança que faz bullying com as outras, e está chegando a um ponto em que medidas precisam ser tomadas.

Junto com outros pais, Ian participou de um protesto na escola, e falou sobre o ocorrido.

- A sala de aula dele já foi evacuada duas vezes neste ano. Ele já empunhou tesouras e tem assediado verbalmente crianças. Ele já as ameaçou de morte, e a escola não está fazendo nada.

O ator ainda falou ao TMZ que essas atitudes agressivas ocorrem desde o jardim de infância e o menino já tentou sufocar um colega de classe com uma sacola plástica. Dez crianças já relataram ter sofrido algum tipo de ataque por parte deste menino.