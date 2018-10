Após reforma de sete milhões de reais, Meghan Markle e príncipe Harry já podem se mudar para nova casa

05/10/2018 | 12:11



Depois de uma grande reforma que custou um milhão e 400 mil libras, ou seja, sete milhões e 121 mil reais, Meghan Markle e príncipe Harry finalmente irão se mudar para o apartamento deles no Palácio de Kensington! Segundo informações do Daily Mail, os reparos já foram finalizados na moradia, que possui 21 quartos.

As principais reformas foram feitas no telhado, mas janelas também foram substituídas, dentre outros reparos. Os indícios de que a reforma acabou ficou por conta da retirada de andaimes, usados pelos construtores, que estavam no topo do apartamento. Ou seja, em breve o casal irá se mudar para lá e finalmente se tornar vizinho de Kate Middleton e príncipe William!

Os apartamentos até possuem portas-conjuntas, ou seja, os casais podem se visitar sem ter que, necessariamente, entrar pela porta principal.

Lembrando que desde o noivado em novembro do ano passado, até agora, Meghan e Harry estavam morando em um chalé chamado Nottingham Cottage. Foi lá, inclusive, que o neto da Rainha Elizabeth II pediu a amada em casamento!