Ana Maria Braga desconversa sobre namoro e recebe cutucada de Louro José: - Está com medinho de ficar sozinha?

05/10/2018 | 12:11



Ana Maria Braga não cansa de nos surpreender, isso já é fato. Seja pelos eternos memes ou momentos icônicos, a apresentadora sempre faz todo mundo ficar boquiaberto ou rindo sem parar e, dessa vez, não foi diferente! No Mais Você dessa sexta-feria, dia 5, Ana Maria resolveu lançar um teste amoroso sobre as chances de ter êxito ao tentar reatar com um ex e questionou Louro José sobre sua opinião a respeito do assunto. Porém, tal pergunta surpreendeu o mascote, pois, recentemente, Tom Veiga - responsável pela manipulação do papagaio - colocou um fim a seu casamento:

- Ele não quer voltar com ninguém e está tudo bem. É assim?, a loira quis saber.

Na mesma hora, Louro José respondeu dizendo:

- Está tudo bem, ué. Você quer voltar? Quer tocar no assunto? Nós tocamos. Vamos aproveitar que estamos com tempo hoje. Você está afim?

E continua, ao passo em que Ana Maria começou a ficar sem graça e a rir sem parar:

- Você não vai responder a pesquisa? Está com medinho de ficar sozinha?, insistiu o papagaio.

Porém, em meio a uma crise de riso, Ana Maria respondeu com lágrimas nos olhos de tanto rir:

- Vamos mudar de assunto, pediu ela, dando fim a conversa.