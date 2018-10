'Sou fã de Ana Maria Braga', diz Cátia Fonseca, negando rixa

05/10/2018 | 11:53



A apresentadora Cátia Fonseca respondeu sobre uma suposta rixa que teria com Ana Maria Braga em entrevista ao canal Love Treta, de Rafael Cortez, nesta quarta-feira, 4.

"Como que eu não vou gostar de uma pessoa que não conheço?", respondeu. Cátia ficou conhecida por substituir Ana Maria Braga no "Note e Anote" da Record após a ida da loira à Globo em 1999. Porém, segundo ela, não chegaram a se conhecer pessoalmente.

Em seguida, brincou: "Existe uma treta minha com a Ana Maria. É porque na verdade eu não a conheço. A minha treta com ela é essa. (...) Eu quero conhecer a Ana Maria, sempre fui fã da Ana Maria Braga, sabia?"

Cátia aproveitou para criticar a cobrança do público em cima de suas opiniões. Ela também contou que prefere não se expor em assuntos como política, religião e futebol. "As pessoas falam que querem que você seja 100% sincero e fale tudo. Mas aí você fala e as pessoas não aceitam o que você diz", afirmou a apresentadora.