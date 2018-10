Johnny Depp tem provas de que Amber Heard falsificou as alegações de abuso

05/10/2018 | 11:11



Recentemente, Johnny Depp ganhou destaque em uma edição da GQ para falar abertamente sobre as acusações de agressão de Amber Heard. Logo após a entrevista, a atriz se pronunciou por meio de seu advogado, para rebater essas declarações de seu ex.

E a polêmica continua: depois desse pronunciamento por parte da atriz de Aquaman, chegou a vez do advogado de Depp fazer acusações bem sérias. Segundo informações do The Hollywood Reporter, Adam Waldman representou o ator para anunciar que possui provas de que Amber estaria mentindo:

Em sua entrevista para a GQ, o Sr. Depp simplesmente se defendeu contra as persistentes acusações falsas de abuso. Johnny Depp é a vítima de abuso. No processo judicial no Reino Unido no próximo mês, nós vamos apresentar provas claras da séria violência sofrido por ele, pela Sra. Heard, e os ferimentos graves que ele sofreu. Nós também vamos apresentar evidência irrefutável que a Sra. Heard falsificou as alegações de abuso contra o Sr. Depp.

Waldman ainda continuou:

O único vergonhoso abuso psicológico deriva da contínua manipulação cínica do importante movimento #MeToo e de suas reais vítimas, que ela usou para perseguir seus próprios fins.

Pesado, né?