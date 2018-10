Ana Paula Renault não reage bem com volta de Nadja Pessoa da roça e diz: - Vai cair um a um

05/10/2018 | 11:11



A noite de quinta-feira, dia 5, foi intensa para os participantes de A Fazenda 10. Principalmente para Ana Paula Renault, diga-se de passagem... Após a permanência de Nadja Pessoa, depois de ir para a segunda roça do programa com Sandro Pedroso, a ex-BBB deixou claro que não ficou nem um pouco feliz com o resultado da eliminação e, ao observar Fernanda Lacerda parabenizando Nadja, ela soltou:

- Quem está rindo agora com ela vai cair um a um.

- Não estou entendendo nada. Eu faço o que eu quiser, disparou Fernanda.

Revoltada, Ana Paula respondeu:

- Você viu que ela mentiu, né? Mentiu ao vivo, se referindo ao momento em que Nadja a acusou de tentar Aloísio Chulapa na roça.

Nadja, por sua vez, não ficou quieta e rebateu:

- Seu eu menti, por que o povo deixou votar?

- Porque o Sandro é uma múmia, gritou Ana Paula.

- Se tu tivesse certa, eu não teria voltado. Tu não tem humildade, finalizou Nadja.

Após o episódio, ficou óbvia a tensão dos participantes da casa que se dividiram, de certa forma, entre Ana Paula e Nadja Pessoa. Durante a noite, Leo Stronda, Luane Dias e Perlla ficaram ao lado da ex-BBB enquanto ela desabafava sobre o quanto a permanência da empresária foi infeliz para ela:

- Ela disse que eu queria desmantelar o grupo para não defendê-la? Gente, é muito sujo. [...] Como ela consegue fazer isso? O momento que ela tem para falar a verdade dela, ela mente.

E não é a primeira vez que Ana Paula resolve se abrir sobre seus problemas com a participante. Na tarde de quinta-feira, horas antes da eliminação, a ex-BBB conversou com Catia Paganote e chegou, até mesmo, a ameaçar deixar o reality.

- Se ela ficar, o público vai estar querendo jogo sujo. Nesse caso, eu não sei o que o público vai querer. Se o público quiser jogo sujo, eu vou para casa. Essa não é a minha.

A ex-Paquita tentou tranquiliza-lá:

- Mas eu não sei como foi no outro reality, mas talvez gostem só de fogo no parquinho.

Ana Paula ainda respondeu:

- Esse tipo de fogo eu tô fora. Se for para jogar como ela joga, não tem como eu ficar aqui. Eu não sei competir com esse tipo de gente. No outro reality, o público aplaudiu porque ela mostrou quem era falso. Mas aqui ela está fazendo o contrário, inventando histórias. Não sei como alguém pode gosta disso.

Apesar de todas as declarações de Ana Paula, ela ainda terá que aguentar a a presença de Nadja na casa por alguns dias. Ela, que também foi participante do programa Power Couple onde foi a grande protagonista quando o assunto era confusão, voltou da roça após ser escolhida pelo público. Quais serão os próximos capítulos dessa treta?