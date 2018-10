Löw convoca atacante do Schalke pela 1ª vez e mantém Sané na seleção alemã

05/10/2018 | 11:03



A presença do atacante Mark Uth, do Schalke 04, é a novidade da lista dos 23 convocados do técnico Joachim Löw para integrar a seleção da Alemanha, que vai enfrentar a Holanda e a França, nos dias 13 e 16 deste mês, pela Liga das Nações, nova competição organizada pela Uefa.

Uth, de 27 anos, é chamado pela primeira vez para representar a seleção de seu país. O atacante marcou 14 gols na temporada passada pelo Hoffenheim, o que chamou a atenção do Schalke. "Estamos observando Mark Uth há muito tempo. Ele é dinâmico, rápido e sempre oferece uma ameaça de ataque. Nós queremos conhecê-lo melhor", disse Löw.

Outro nome de destaque nos relacionados pelo treinador alemão é o de Leroy Sané, do Manchester City, eleito o melhor jovem jogador da temporada passada no Campeonato Inglês. Apesar disso, ele havia ficado de fora da lista que foi até a Copa do Mundo da Rússia - os alemães foram eliminados logo na primeira fase.

Ao fim do Mundial, o jogador foi convocado para a seleção em setembro. O atacante de 22 anos entrou em campo durante o empate com a França e pediu dispensa do amistosos com o Peru, por problemas pessoais. "Temos dois importantes jogos, que estamos levando muito sério. Os resultados serão cruciais para a classificação no nosso grupo da Liga das Nações", disse o técnico alemão.

CONFRONTO DIRETO - A Alemanha está no Grupo 1 da Liga A da nova competição, que tem a liderança da França, com quatro pontos em dois jogos. A Alemanha tem um ponto, enquanto o time holandês está no último lugar sem ponto ganho.

As duas primeiras seleções permanecerão na Liga A, enquanto a terceira colocada será rebaixada para a Liga B. Os quatro vencedores de grupo vão disputar o título da Liga das Nações em junho de 2019.

A Alemanha tem um recorde positivo contra a Holanda, tendo vencido 15 das 40 partidas disputadas. Foram registrados 15 empates. Diante da França, o retrospecto alemão é desfavorável. Os franceses derrotaram os alemães 13 vezes, perderam nove e oito duelos terminaram empatados.

Confira a lista dos 23 convocados da seleção alemã:

Goleiros - Manuel Neuer (Bayern de Munique), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) e Kevin Trapp (Frankfurt Eintracht);

Defensores - Jerome Boateng (Bayern de Munique), Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Jonas Hector (Colonia), Mats Hummels (Bayern de Munique), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim) e Niklas Suele (Bayern de Munique);

Meio-campistas - Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Julian Draxler (PSG), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Leon Goretka (Bayern de Munique) e Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Toni Kroos (Real Madrid) e Thomas Müller (Bayern de Munique);

Atacantes - Leroy Sané (Manchester City), Mark Uth (Schalke 04), Marco Reus (Borussia Dortmund), Sebastian Rudy (Schalke 04) e Timo Werner (RB Leipzig).