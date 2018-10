Com 'pneu', Del Potro arrasa sérvio e encara Fognini na semifinal em Pequim

05/10/2018 | 10:42



Cada vez mais embalado na quadra dura do Torneio de Pequim, o argentino Juan Martín del Potro não deu qualquer chance ao sérvio Filip Krajinovic, nesta sexta-feira, e garantiu seu lugar na semifinal. O principal favorito ao título aplicou um "pneu" no adversário e fechou a partida por 6/3 e 6/0, em apenas 62 minutos de jogo.

Quarto do mundo, o argentino atropelou o 36º do ranking ao caprichar no saque. Foram 12 aces e um aproveitamento de 83% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Del Potro salvou três break points e terminou a partida sem perder o saque. Ao mesmo tempo, impôs cinco quebras sobre o rival.

Em sua segunda participação na competição chinesa - caiu na segunda rodada no ano passado -, Del Potro ainda não perdeu set. No sábado, ele terá um adversário extra em quadra: um resfriado. O argentino admitiu que jogou nesta sexta em condições longe das ideais e espera se recuperar para fazer um bom duelo na briga pela vaga na final.

Do outro lado da quadra, o cabeça de chave número 1 terá pela frente o italiano Fabio Fognini, quarto pré-classificado, na semifinal. Para avançar nesta sexta, o tenista da Itália superou o húngaro Marton Fucsovics por duplo 6/4. Fognini é o atual 13º do mundo e, entre os seus três títulos da temporada, está o que conquistou em São Paulo, no Brasil Open.

A outra semifinal na capital chinesa terá o britânico Kyle Edmund, quinto cabeça de chave, e o georgiano Nikoloz Basilashvili, grande surpresa destas semifinais. Edmund, 16º do ranking, avançou ao derrotar o sérvio Dusan Lajovic por 6/3 e 7/6 (7/4), enquanto Basilashvili (34º) bateu o tunisiano Malek Jaziri, por duplo 6/2. Jaziri havia sido o algoz do alemão Alexander Zverev, segundo cabeça de chave e um dos maiores favoritos ao título.