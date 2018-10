Obituário - 5 de outubro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/10/2018 | 10:28



Santo André



Wilson Faria, 84. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



João Evangelista Zoboli, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 3. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Sebastiana Nunes da Cruz, 62. Natural de Bilac (SP). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Ercilia Batistini, 98. Natural da Itália. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



Maria de Lourdes do Couto Richer, 93. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.



Jorge Franceliano da Silva, 86. Natural de Bananal (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.



Joana Munhoz Grava, 85. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 30. Cemitério da Paulicéia.



Maria Aparecida de Castro Oneda, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Américas, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério de Vila Euclides.



Maria Luzia Alves, 79. Natural de Pouso Alto (MG). Residia na Vila Santo Stefano, em São Paulo (SP). Dia 1º. Cemitério da Paulicéia.



Josué Rodrigues do Nascimento, 78. Natural de Irapuã (SP). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 2. Cemitério da Paulicéia.



Guilherme Nascimento Rossini, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Maria Bertini Ferezini, 89. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.



Carmen Venturini, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.



Irene Maziero, 81. Natural de Mococa (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Orlando Lopes 63. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Simone da Silva, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Maria Cristina de Salva, 49. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Mauá



Carmela Ivante de Freitas, 87. Natural de Itapuí (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Hilda Dias Lins, 82. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 3. Cemitério Santa Lídia.



Lúcia Scuteri Perassoli, 80. Natural de Itaju (SP). Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 2. Vale dos Pinheirais.



Maria Gonçalves, 78. Natural de Terra Rica (PR). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Tercília Roman Perez de Melo, 76. Natural de General Salgado (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Wallace Gomes de Gouveia, 73. Natural do Recife (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Maria Clara de Souza Gonçalves, 70. Natural de Pirapitinga (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Elias Antonio de França, 70. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Francisca Lopes de França Silva, 69. Natural de Campo Maior (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 3. Vale dos Pinheirais.



Jaci Bernardi Soares Machado, 68. Natural de Tocantins (MG). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Sebastião Luiz da Silva, 67. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 1º. Cemitério Santa Lídia.



Maria Aparecida do Lago, 65. Natural de Rolandia (PR). Residia no Jardim Flórida, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Leonice Amâncio Fernandes da Silva, 59. Natural de Paranapiacaba. Residia na Vila Nova Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Francisco Eliano Costa, 46. Natural de Palhano (CE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 2. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



José Roberto Pagnozzi, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro Alto, em Ribeirão Pires. Dia 1º. Cemitério São José.



Maria José Prado, 68. Natural de Itabirito (MG). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.