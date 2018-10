Não estamos negociando nada com EUA no comércio, diz UE

05/10/2018 | 10:11



A comissária para Comércio da União Europeia, Cecilia Malmström, afirmou nesta sexta-feira que o bloco ainda não está em negociações com os Estados Unidos com vistas a um acordo de livre comércio de bens. "Ainda estamos na faze de criação do escopo" dos termos para um trato, ela disse, acrescentando que produtos agrícolas europeus, um setor sensível para Bruxelas, não seriam incluídos em um eventual entendimento.

Ela disse ainda que a ameaça americana de impor tarifas a carros importados da UE ainda existe, e, se a possibilidade se concretizar, a Comissão Europeia está preparando uma lista de mercadorias americanas sobre a qual aplicaria tarifas "compensatórias".

Ainda assim, a comissária destacou ter esperança de que Washington não avance com obrigações adicionais, que se somariam às já impostas sobre aço e alumínio europeus. Malmström informou a repórteres que não houve progresso nos diálogos para que os EUA suspendam as cobranças sobre esses materiais.