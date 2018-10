Déficit comercial dos EUA sobe a US$ 53,24 bilhões em agosto

05/10/2018 | 10:10



O déficit comercial dos Estados Unidos cresceu de US$ 50,04 bilhões em julho (dado revisado) para US$ 53,24 bilhões em agosto, de acordo com o Departamento do Comércio, em uma alta mensal de 6,4% e ligeiramente menor que a previsão de saldo negativo de US$ 53,4 bilhões feita por analistas consultados pelo Wall Street Journal.

As importações se expandiram 0,6% na passagem de julho para o mês posterior, para US$ 262,7 bilhões, enquanto as exportações caíram 0,8%, para US$ 209,4 bilhões.

No detalhamento por países, o déficit comercial americano com a China e o México atingiu níveis recordes em agosto. Em relação a Pequim, o saldo negativo ficou em US$ 38,6 bilhões, perfilando expansão de 9% nos primeiros oito meses de 2018 em comparação a igual intervalo do ano anterior.

Já o déficit na balança com o México alcançou US$ 8,7 bilhões em agosto, com expansão de 11% na mesma comparação acima. (Dow Jones Newswires)