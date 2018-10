Maísa Silva lamenta morte de fã por homofobia: O ódio e o preconceito caminham juntos

05/10/2018 | 10:11



Maísa Silva usou seu Twitter para expressar sua indignação após ficar sabendo sobre a morte de um rapaz - que ocorreu em São José dos Campos, no interior de São Paulo. A atriz mostrou ter ficado muito triste com a situação, ainda mais após descobrir que ele a seguia nas redes sociais e era seu fã.

Acabei de ver o caso de um menino que morreu após sair de uma boate gay em São José dos Campos. Ele me seguia no Instagram. Não sei o que dizer, só queria orar pelo respeito e pelo amor do nosso mundo. A homofobia mata. Nunca vi a homossexualidade matar ninguém, mas a homofobia sim. Ela mata. Separa pessoas. O ódio e o preconceito caminham juntos, só não vê quem não quer... Só queria expressar minha tristeza e minha indignação.

Um seguidor desabafou e contou à atriz sua experiência própria sendo bissexual:

Já fui xingado por ser bissexual. Isso ajudou a minha depressão aumentar, elas não aceitavam o jeito que eu sou. Foi triste, pensava em me matar sempre.

E Maísa o respondeu, dizendo:

Não tem nada de errado com você.