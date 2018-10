Em Paris, Bruna Marquezine enfrenta saia-justa ao não ser reconhecida,

05/10/2018 | 10:11



Nas redes sociais, Bruna Marquezine tem mostrado que está super à vontade ao participar das Semanas de Moda ao redor do mundo. Após Milão e Nova York, a atriz seguiu rumo a Paris, na França, onde o namorado Neymar mora, para participar do evento, confirmando mais uma vez que está empenhada em fazer sucesso no exterior. No entanto, segundo Léo Dias, do jornal O Dia, nos bastidores a coisa muda de figura. Bruna enfrentou um baita climão na última terça-feira, dia 2, durante o desfile da grife Miu Miu.

De acordo com o colunista, a atriz só foi fotografada no local após uma das assessoras avisar aos fotógrafos que se tratava da namorada de Neymar. Ao término do desfile, Bruna encarou uma nova saia-justa. Ela encontrou Miuccia Prada, diretora criativa da marca, e pediu para tirar uma foto. O pedido foi prontamente atendido e Bruna até compartilhou o registro com a profissional em seu Instagram, mas Miuccia teria ficado constrangida com a situação por não ter ideia de quem Bruna era.

Na legenda da publicação, que Miuccia aparece de braços cruzados, Bruna demonstrou ter ficado feliz por conhecer a estilista.

Melhor maneira de terminar a Semana de Moda de Paris. Foi um prazer te conhcer, Miuccia.

Mas essa não foi a única situação constrangedora que Bruna precisou enfrentar no evento. Fãs da atriz ficaram revoltados após a grife Off-White cortá-la de uma foto com Neymar e Cara Delevigne. No Instagram, a marca publicou um registro da primeira fila do desfile e acabou excluindo Bruna da publicação.